Alvaro Morata'ya milli davet!

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İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.

Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.

Kadroda yer alan futbolcular ve oynadıkları kulüpler şöyle:

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Oscar Mingueza (Celta Vigo), Inigo Martinez (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Raul Asencio (Real Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

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Orta saha: Martin Zubimendi (Real Sociedad), Marc Casado (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Villarreal), Pedri (Barcelona)

Forvetler: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Ayoze (Villarreal), Alvaro Morata (Galatasaray), Bryan Zaragoza (Osasuna), Samu (Porto), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).