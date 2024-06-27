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Alvaro Morata'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi

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#Transfer#Fenerbahçe#Morata
Alvaro Moratanın menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 19:10

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun paylaşımını beğenerek taraftarları heyecanlandıran Alvaro Morata'nın menajerinden transfer açıklaması geldi.

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Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alvaro Morata, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımı beğenerek Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

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İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te olan Morata'nın menajeri Andy Bara'dan transfer açıklaması geldi. Sports Digitale'e konuşan Bara; "Alvaro Morata ve biz Türkiye'yi bir seçenek olarak görmüyoruz. Avrupa'dan diğer takımlar opsiyon alanımızda ve önceliğimiz bu. Avrupa'nın beş büyük liginden oyuncumla ilgilenen kulüpler var." ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Morata

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