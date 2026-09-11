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Alvaro Morata'dan Osimhen sözleri: 'Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri!'

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Osimhen
Alvaro Moratadan Osimhen sözleri: Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 12:59

Galatasaray’ın eski oyuncusu Alvaro Morata, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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Bu sezon futbol kariyerine La Liga 2 ekiplerinden Leganes'te devam eden Alvaro Morata, Sporty TV’ye açıklamalarda bulundu.

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Morata'nın sözleri şu şekilde oldu:

Alvaro Moratadan Osimhen sözleri: Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri

“Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray’dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen”

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“Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor’un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki ‘Topu boşluğa at, ben golü atarım’ gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri.”

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Osimhen

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