Alvaro Morata'dan kafa karıştıran transfer açıklaması! 'İspanya'ya dönmek hoşuma gider!'

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Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Alvaro Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." şeklinde konuştu.

SEVILLA İDDİALARI

Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim." diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY FORMASIYLA MORATA

Geçtiğimiz kış transferi dönemi Galatasaray'ın İtalyan ekibi Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı - kırmızılı formayı 8'i ilk 11 olmak üzere 16 maçta sırtına geçirdi. İspanyol golcü, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.