Alvaro Morata'da son dakika gelişmesi! İki İspanyol takımı istiyor ama...

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Galatasaray'a Ocak ayında satın alma opsiyonlu 2 yıllık kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MARCA: SEVİLLA VE GETAFE İSTİYOR

Marca’nın haberine göre İspanya’da son saatlerde, Álvaro Morata'nın Getafe'ye geri dönme olasılığı hakkında gelişmeler yaşanıyor. Habere göre forvetin masasında iki teklif var: biri Sevilla'dan, diğeri Getafe’den. Bu gelişme özellikle Getafe cephesinde heyecan yarattı.

SATIN ALMA OPSİYONU GALATASARAY'DA

Ancak Morata’nın transfer durumu hiç de basit değil. Morata, Ocak ayında 2026 yılına kadar Galatasaray'a kiralayan Milan'a ait. Bu nedenle, İtalyanların açıkladığı 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma hakkı hala Galatasaray’da bulunuyor.

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TRANSFER KOLAY DEĞİL

Bu transferin Getafe, Sevilla veya başka herhangi bir kulüp için bu kolay olmayacağı ifade edildi. Morata şu anda Galatasaray’a kiralanmış durumda ve transfer etmek isteyen kulüp önce kiralamayı iptal etmek veya satın alma opsiyonunu hızlandırmak zorunda kalacak.

'MORATA DA GETAFE'YE DÖNMEK İSTİYOR'

Morata'nın koşullar elverirse Getafe'ye dönmek istediği biliniyor, bunu birkaç röportajda da söyledi. Ancak şu anda ve hala Haziran ayının arifesinde, Morata'nın herhangi bir transferi zor gözükse de bir hareketlilik yaşandığı kesin.

MORATA İLE GALATASARAY'IN ANLAŞMA ŞARTLARI



Galatasaray’dam geçtiğimiz Ocak ayında KAP'a yapılan açıklama şöyleydi;



"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.





Futbolcuya ise:



2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro,



2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.



Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.



Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca Kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.



Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:



2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro,



2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."