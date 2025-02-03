Alvaro Morata: Türkiye'ye sadece Galatasaray için gelirdim

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GALATASARAY’ın dün sabah transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Alvaro Morata, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Morata, “Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Bugüne kadar ilk defa beni Milano’ya kadar gelip karşılamaya getirdiler. Başkana, Abdullah Bey’e (Kavukçu) ve George Gardi’ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için” diye konuştu.

Taraftarlara başarılar yaşatacağım

GALATASARAY’a transfer olduğu için gurur duyduğunu belirten İspanyol golcü, “Türkiye’ye gelmemin tek sebebi Galatasaray olabilirdi zaten. Formamı giyip, taraftarlara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Daha önce de İstanbul’a gelip stadımızda oynama şansı bulmuştum. O yüzden taraftarımızın nasıl bir taraftar olduğunun bilincindeyim ve buraya gelmeden önce bana sevgilerini göstermeye başladılar. Onların karşısında oynamak ve başarılar yaşatmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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Kiralama için 6 milyon Euro ödendi

GALATASARAY dün Morata’nın maliyetini de KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp Milan’a 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Morata bu sezonun kalan kısmında 3, gelecek sezon ise 6 milyon Euro alacak. Ayrıca G.Saray’ın 15 Ocak 2026’ya kadar yazılı olarak başvurması halinde 8 milyon, 10 Haziran 2026’ya kadar başvurması durumunda 9 milyon Euro’ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon kullanılırsa Morata 2027-28 sezonunda da 6 milyon Euro kazanacak. G.Saray Ocak 2026’da Morata’nın kiralama süresini bitirme hakkına da sahip.

BARİYERLERE ÇIKIP ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

G.SARAY’ın yeni golcüsü Alvaro Morata, Atatürk Havalimanı’nın çıkışında kendisine bekleyen ve tezahüratlarla destek veren yüzlerce taraftara büyük bir jest yaptı. Önce dışarı çıktığında kapının önünde üçlü çektiren İspanyol futbolcu, daha sonra kendi isteğiyle bariyerlerin üzerine çıkarak taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi.