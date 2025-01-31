Alvaro Morata: Tam bir kupa canavarı

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Forvet mevkisini Milan’ın dünyaca ünlü futbolcusu Alvaro Morata ile takviye etmeyi planlayan G.Saray yönetimi, transferi gerçekleştirme yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak olan İspanyol yıldız, bir pürüz çıkmazsa 1-2 gün içinde kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Morata için ‘tam bir kupa canavarı’ dersek, abartmış olmayız zira 32 yaşındaki futbolcu, gerek formasını giydiği dünya devi kulüplerde ve gerekse İspanya Milli Takımı ile olağanüstü başarılara imza atıp tam 22 şampiyonluk yaşadı.

Kulüpler onun için 202 milyon Euro harcadı

23 Ekim 1992’de Madrid’de dünyaya gelen Alvaro Morata, futbola Atletico’nun altyapısında başladı. Her profesyonel futbolcunun rüyalarını süsleyen bir kulüp kariyeri bulunan İspanyol yıldız, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid (2’şer dönem), Chelsea ve Milan takımlarında forma giydi. Bu kulüpler, bonservis ve kiralama bedeli olarak Morata için toplamda 202 milyon Euro öderken, en çok harcamayı 66 milyon Euro ile Chelsea yaptı. Santrfor ve forvet arkası olarak oynayabilen İspanyol futbolcu, son bonservisli transferini bu sezonun başında 13 milyon Euro’ya Milan’a yaptı.

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Teknik, hızlı ve hava toplarında başarılı

Teknik, hızlı ve fiziksel gücü yüksek bir oyuncu olan Morata, özellikle hava toplarında son derece etkili. Saha içinde takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmada yetenekli. Kulüp kariyerinde en çok kupayı Real Madrid’de (8) kazanan tecrübeli forvet, İspanya’nın U19, U21 ve A milli takımlarında da her dönem önemli bir gol silahı oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan İspanya’nın kaptanlığını yapan (7 maçta 1 gol, 1 asist) Alvaro Morata, Matadorlar’ın 2022- 23 sezonundaki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu ulaşmasında da büyük rol oynadı (7 karşılaşmada 2 gol).

Ünlülerle dolu kariyerinde Jose Mourinho ile de çalıştı

Alvaro Morata, kulüp kariyerinde oynadığı resmi maçlarda 222 gol atıp, 86 asist yaptı. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Massimilliano Allegri, Zinedine Zidane, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Diego Simeone gibi dünyaca ünlü teknik direktörlerle çalışan İspanyol futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 89 karşılaşmada forma giyip 29 gol, 13 asist üretti.

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2020'de depresyona girdiğini açıkladı

Dört çocuk babası olan Alvaro Morata, zaman yaşadığı depresyonlarla gündeme geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce depresyona girdiğini ve tedavi gördüğünü açıklayan Morata, “Dip noktaya geldim ve havlu atmayı düşündüm. Maçlara çıkıp çıkamayacağımı sorguluyordum. İspanya’da ailemle birlikte birçok tatsız olay yaşadım. Karım olmasaydı, kariyerim tamamen farklı olurdu” sözleriyle anlattı yaşadığı sıkıntıları.

Alvaro Morata'nın kazandığı kupalar