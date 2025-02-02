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Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

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#Alvaro Morata#Galatasaray#Transfer
Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, nereli Galatasarayın yeni transferi Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 18:09

Alvaro Morata bilgileri ve oynadığı takımlar, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Galatasaray yaptığı açıklamada Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlandığını ifade etti. Kariyerine Real Madrid'de başlayan Morata, uventus, Chelsea ve Atlético Madrid gibi önemli kulüplerde forma giydi. Peki Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, nereli? hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

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Álvaro Morata, santrafor pozisyonunda oynayan İspanyol futbolcudur. Kariyerine Real Madrid'de başlamış, Juventus, Chelsea ve Atlético Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymiştir. Başarıları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları bulunmaktadır. Peki Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Borja Morata Martín, 23 Ekim 1992'de Madrid, İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi. Morata, İspanya'nın genç millî takımlarında forma giydi ve A millî takım ile önemli turnuvalarda boy gösterdi.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Morata, Real Madrid'de başladığı kariyerine Juventus, Chelsea ve Atlético Madrid gibi üst düzey kulüplerde devam etti. Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Juventus'a transfer oldu ve burada Serie A ve Coppa Italia şampiyonlukları yaşadı. Chelsea'de kısa bir süre forma giydikten sonra Atlético Madrid'e döndü. Ayrıca, Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha oynadı. Morata, millî takımda da başarılı performanslar sergiledi ve İspanya'nın çeşitli turnuvalarda yer almasına katkıda bulundu.

 

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#Alvaro Morata#Galatasaray#Transfer

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