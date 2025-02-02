Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

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Álvaro Morata, santrafor pozisyonunda oynayan İspanyol futbolcudur. Kariyerine Real Madrid'de başlamış, Juventus, Chelsea ve Atlético Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymiştir. Başarıları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları bulunmaktadır. Peki Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Borja Morata Martín, 23 Ekim 1992'de Madrid, İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi. Morata, İspanya'nın genç millî takımlarında forma giydi ve A millî takım ile önemli turnuvalarda boy gösterdi.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Morata, Real Madrid'de başladığı kariyerine Juventus, Chelsea ve Atlético Madrid gibi üst düzey kulüplerde devam etti. Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Juventus'a transfer oldu ve burada Serie A ve Coppa Italia şampiyonlukları yaşadı. Chelsea'de kısa bir süre forma giydikten sonra Atlético Madrid'e döndü. Ayrıca, Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha oynadı. Morata, millî takımda da başarılı performanslar sergiledi ve İspanya'nın çeşitli turnuvalarda yer almasına katkıda bulundu.