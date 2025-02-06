Alvaro Morata Galatasaray kariyerindeki ilk golünü Bolu'da attı

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a konuk oldu.

Galatasaray sahaya Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu ve Morata ilk 11'yle çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Boluspor, Vüsal Isgandarli'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golde asisti Galatasaray'dan kiralanan Siraçhan Nas yaptı.

Yediği golden sonra oyuna ağırlığını koyan Galatasaray'da Yusuf Demir'in savunma arasına attığı pasa hareketlenen Alvaro Morata, topu kontrol ettikten sonra ayak içiyle topu sol üst köşeden ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında 69. dakikada Dries Mertens yerine oyuna giren Morata, Boluspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı takımda 11'de başladı.

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İspanyol forvet ilk 11'de başladığı ilk maçta Galatasaray kariyerinin ilk golünü kaydetmiş oldu.

🦁 İşte Alvaro Morata'nın Galatasaray formasıyla ilk golüpic.twitter.com/TCv7wYNWLu — Spor Arena (@sporarena) February 6, 2025

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçına Bolu deplasmanına çıktı.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemedi.

İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

Ziraat Türkiye Kupası’nda her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.