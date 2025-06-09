Alvaro Morata, İspanya'yı yakan kaçırdığı penaltı sonrası açıkladı: 'Eylül'de burada olmayabilirim'

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UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya karşı karşıya geldi. 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu. Karşılaşmada İspanya adına gollerini Martin Zubimendi ve Mikel Oyarzabal kaydederken Portekiz'in golleri Nuno Mendes ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Penaltılara uzanan maçta Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata'nın 4. penaltıyı kaçırmasıyla Portekiz, tarihindeki ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

RONALDO TESELLİ ETTİ

Portekizli futbolcular şampiyonluk kutlamasına başladığı esnada Cristiano Ronaldo, penaltıyı kaçırmasıyla şampiyonluğu kaybeden Alvaro Morata'yı teselli etti.

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LA FUENTE AÇIKLADI

İspanya Teknik Direktöürü La Fuente, Morata'nın penaltı atmasını kendi söylediğini belirterek, "Morata'ya penaltı atmasını söyledim. Bu benim hatam. Atış yapanları takdir etmeliyiz. Ama evet, kimin vuracağını daha önce seçtiğimizi kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İspanya'da penaltıyı kaçıran Alvaro Morata maçın ardından açıklamalarda bulundu. Marca'ya konuşan İspanyol yıldız, üzgün olduklarını dile getirdi.

"ÜZGÜNÜM..."

Morata, "Üzgünüm çünkü hepimiz harika bir iş çıkardık ve tüm takım arkadaşlarım için üzülüyorum, ancak bu futbolun ve hayatın bir parçası." dedi.

"ÇİMLERİN ÜZERİNDE AĞLAMADIM ÇÜNKÜ AİLEM ORADAYDI"

Maçın ardından ailesi ve çocuklarını düşündüğünü açıklayan İspanyol yıldız, "Çimlerin üzerinde ağlamadım, her ne kadar ağlamak istesem de, ailem, çocuklarım oradaydı." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇMEK ZORUNDAYIM"

Morata, maçtan sonra kendisini savunan ve penaltıyı atmasını söyleyenin kendisi olduğuna dair güvence veren De la Fuente'ye nazik sözleri için teşekkür etti: "Her zamanki gibi ona teşekkür ediyorum. Bunu iyi karşılamadım ve değiştirilemez. Tıpkı Avrupa Şampiyonası'nı kaldırmak zorunda kaldığım gibi, şimdi de bundan dolayı üzgün bir şekilde ayrılmak zorundayım. Geçen yıl olduğu gibi kazanmak zorundaydık, bugün zor bir dönemden geçmek zorundayım ancak insanların hayatta yaptığı bir şey varsa o da öğrenmektir."

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MİLLİ TAKIMDAKİ GELECEĞİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Milli takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu Morata şöyle yanıtladı, "Hiçbir şey kesin değil ve birçok şeye bağlı. Şu anda sadece takım arkadaşlarımı ve bugün olanları düşünüyorum. Her şeyin sakin bir şekilde düşünülmesi gerekiyor ancak elbette eylül ayında burada olmamam da mümkün."

"LAMINE'IN İSPANYA İÇİN OYNAMASI BİZİM İÇİN ŞANS"

Son olarak, Lamine ve takım arkadaşlarının performansını savundu. "Benim için, Lamine ve tüm milli takımdan üst düzey bir performanstı. Penaltı atışlarından sonra işler farklı görünüyor. Lamine'in İspanya için oynaması bizim için büyük bir şans."