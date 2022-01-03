Alvaro Morata, Barcelona'ya transfer oluyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Edin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştıEdin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı#Edin Visca
Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı Omicron itirafıBill Gates bu sözlerle uyarmıştı! Omicron itirafı#Omicron
Öğretmen, polis, hemşire, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduÖğretmen, polis, hemşire, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu#Memur
Milyonların gözü Ankara’da… Kritik toplantı başladıMilyonların gözü Ankara’da… Kritik toplantı başladı#Kabine Toplantısı
Lider kripto para birimleri durgun seyrediyor Piyasalarda neler oluyorLider kripto para birimleri durgun seyrediyor! Piyasalarda neler oluyor?#Bitcoin
Vaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktıVaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktı! #Koronavirüs
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdiCHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi#CHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söylediHamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiye'yi seçtiğini söyledi"#Hamit Altıntop
Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...#Güney Kore
Akılalmaz olay Anne karnındaki bebek öldü denilip alındı, ağlayınca...Akılalmaz olay! Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, ağlayınca...#Adana
Saadet zinciriyle 100 milyon liralık vurgunSaadet zinciriyle 100 milyon liralık vurgun!#Saadet Zinciri
Cebelitarık dünyada bir ilk olacak İlginç kripto para deneyi...Cebelitarık dünyada bir ilk olacak! İlginç kripto para deneyi...#Cebelitarık
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Alvaro Morata, Barcelona'ya transfer oluyor

#Barcelona#Alvaro Morata#Juventus
Alvaro Morata, Barcelonaya transfer oluyor

Juventus'ta kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Morata, Barcelona'ya transfer olmak için gün sayıyor.

Haberin Devamı

Bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de olan ancak Juve'de kiralık olarak forma giyen Morata'nın Barcelona'ya transferi an meselesi.

AS'ın haberine göre, Morata devre arasında İspanya'ya dönecek ancak Atletico Madrid'e değil Barcelona'ya.

Haberde, İtalya'da kiralık oynayan Morata için Barcelona, Juventus'la 6 aylığına el sıkıştı. 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid'le ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kariyerinde daha önce Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid formaları da giyen Morata, resmi açıklamanın ardından sezonun ikinci yarısında Barcelona forması giyecek.

İtalyan ekibiyle bu sezon 23 maça çıkan Morata, 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Alvaro Morata#Juventus

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan