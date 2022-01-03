Alvaro Morata, Barcelona'ya transfer oluyor

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Bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de olan ancak Juve'de kiralık olarak forma giyen Morata'nın Barcelona'ya transferi an meselesi.

AS'ın haberine göre, Morata devre arasında İspanya'ya dönecek ancak Atletico Madrid'e değil Barcelona'ya.

Haberde, İtalya'da kiralık oynayan Morata için Barcelona, Juventus'la 6 aylığına el sıkıştı. 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid'le ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kariyerinde daha önce Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid formaları da giyen Morata, resmi açıklamanın ardından sezonun ikinci yarısında Barcelona forması giyecek.

İtalyan ekibiyle bu sezon 23 maça çıkan Morata, 7 gol atıp 3 de asist yaptı.