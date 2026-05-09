Alvaro Arbeloa'dan Tchouameni ve Valverde kavgasının ardından ilk açıklama: 'Bu Real Madrid'e ihanettir!'

Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında yarın saat 22.00'de Barcelona'ya konuk olacak. Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, dev karşılaşma öncesi basın toplantısında Valverde ile Tchouameni arasında yaşanan tartışmaya değindi.

İkili arasındaki davranışları onaylamasa da herkesin hata yapabileceğini söyleyen Arbeloa, en çok canını yakan şeyin olayın sızdırılması olduğunu söyledi.

Arbeloa'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"ONLARI KAMUOYU ÖNÜNDE LİNÇ ETMEYECEĞİM"

İki şey söylemek istiyorum. Birincisi, kulübün gösterdiği kararlılık, hız ve şeffaflıktan dolayı çok gurur duyuyorum. İkincisi ise, oyuncuların hatalarını kabul edip pişmanlıklarını dile getirerek özür dilemeleri. Bana göre bu yeterli. Onları kamuoyu önünde linç etmeyeceğim, çünkü bunu hak etmiyorlar. Son dört ayda ve önceki yıllarda bana gösterdikleri şeyler ortada. Real Madrid oyuncusu olmanın ne demek olduğunu bildiklerini gösterdiler ve bunu unutmayacağım. Her zaman bir örnek veririm. Benim için Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiğini en iyi gösteren bir oyuncu var, o da Juanito. Peki o hiç hata yapmadı mı? Hepimiz her maçta yaptıklarından çok gurur duyuyoruz. Real Madrid'in ne olduğunu anladı, ruhunu ortaya koydu. Ben nasıl hata yapmayayım? Hepimiz hata yaparız.

"BANA SAYGISIZLIK ETTİKLERİ İDDİALARI TAMAMEN YALANDIR"

Bu iki oyuncu da bu kulüp için mücadele etmeye devam etme şansını hak ediyor. Onlarla gurur duyuyorum. Bunun, onların profesyonelliğini sorgulamak için kullanılmasına izin vermeyeceğim: profesyonel olmadıkları, benimle sorunları olduğu için oynamadıkları ve bana saygısızlık ettikleri iddiaları tamamen yalandır... bu kesinlikle yalandır. Sezon boyunca beklenen performansı gösteremememizin başlıca sorumlusu benim. Ancak buraya geleli dört ay oldu ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Beni nasıl karşıladıkları ve geldiğimiz noktadan dolayı. Elbette hayal kırıklığı ve öfke, sizi istemediğiniz durumlara sürükleyebilir. Şimdi maça odaklanmalıyız. Şu anda dikkatimizi buna vermeliyiz.

"BİRİNİ SUÇLAMAK İSTİYORSANIZ BEN BURADAYIM"

Eğer birini suçlamak istiyorsanız, ben buradayım. Bir zamanlar bir takım arkadaşım vardı, golf sopasını alıp bir başkasına vurmuştu. Madrid'in soyunma odasında olanlar, Madrid'in soyunma odasında kalmalı ve bu beni en çok üzen şey. Bu tür durumlar her zaman olmuştur ama bunu haklı çıkarmaya çalışmıyorum, kesinlikle değil. Bu bir kazaydı ve Valverde'nin yaralanması bizim için talihsizlikti, olanların gerçekte ne olduğu kadar şanssızlıkla da ilgisi var. Özür dilediler ve bundan sonra maça odaklanacağız.

"BEN HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM OYUNCUYU SEÇERİM"

Bir Madrid oyuncusu oynamadığında bunun nedeni sportif bir karardır, ben hak ettiğini düşündüğüm oyuncuyu seçerim. Taraftarlar bu soyunma odası ve bu oyuncular konusunda rahat olabilirler. 30 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık, ben buraya geldim ve beş yıl boyunca çeyrek finali geçemedik. Bunlar zor durumlar ve bunu aşmak için başkanımızdan daha hazırlıklı kimse yok. Madrid'i hak ettiği yere getirmeyi başardı ve biz de Madrid'i hak ettiği yere getirmek için mücadele etmeliyiz.

Ofisim soyunma odasında değil ve keşke olsaydı da her şeyi kontrol edebilseydim. Eğer antrenörün müdahale etmesi gerekiyorsa, sorumluluğu üstleniyorum. Oyuncular hata yaptıklarını biliyorlar ve bu herkese örnek olmalı.

"REAL MADRİD OYUNCUSU OLMAK ÇOK ŞEY GEREKTİRİR"

Soyunma odasını nasıl tanımlarsınız: Bu, Real Madrid seviyesinde bir soyunma odası. İki sezon kupasız kalmak ve yaşanan her şeyi kabul etmek kolay değil. Real Madrid oyuncusu olmak çok şey gerektirir; bu arma için oynamak büyük bir sorumluluk ve bunu taşımak kolay değil. Elbette daha iyi yapmamız gereken şeyler var ama ben sağlıklı ve yeniden kazanmaya hazır bir soyunma odası görüyorum. Gelecek yıl herkes daha fazla tecrübeyle daha da iyi olacak. Bu soyunma odası benim bulunduğum dönemdekinden daha genç ve bu tür şeyler onların gelişimine katkı sağlayacak. Tekrar söylüyorum, bu dört ay bana bu gruptan memnun ve gururlu olmadığımı düşündürecek hiçbir şey yaşatmadı.

Mbappe ile ilgili yaşananlar, arabada gülmesi, boş vakitleri: "Bir oyuncunun antrenmandan sonra gülümseyerek çıkması, olayları çarpıtmak ve bağlamından çıkarmaktır. Madrid'e gelmek için ne kadar çaba harcadığını ve nelerden vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz onu çocukken Madrid formasıyla gördük. Kendimi tamamen bir Madrid teknik direktörü olarak hissediyorum, sonuçta oyuncular görevdeki teknik direktöre saygı gösteriyorlar ve bir oyuncu olarak en önemli şey budur."

"BU ARMAYA YAPILMIŞ BİR İHANET VE SADAKATSİZLİKTİR"

Sızdırmalar hakkında: "Tekrar söylüyorum, soyunma odasında olan şeylerin dışarı sızdırılması bana göre bu armaya yapılmış bir ihanet ve sadakatsizliktir."

Sızıntıların kaynağını biliyor musunuz?: “Hayır, CIA'de çalışmıyorum ve oyuncuları suçlamıyorum, Real Madrid'in çevresinde çok fazla insan var. Oyuncularımla olanlar, onlar ve benim aramda kalacak ve örnek olmak gerekiyor.”