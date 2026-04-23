Alvaro Arbeloa'dan Mbappe sözleri: 'Beni rahatsız etmiyor!'

Haberin Devamı

Real Madrid, La Liga’da yarın Real Betis ile karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör Alvaro Arbeloa basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Real Betis maçı hakkında: “Geçen salı çok önemli bir galibiyet aldılar ve önemli oyuncularını geri kazanıyorlar. Betis’in nasıl bir rakip olduğunu, kadrosunu ve teknik direktörünü anlatmaya gerek yok. Ona büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Bizim için çok zorlu bir maç olacak.”

“Hedefimiz, Barcelona’nın ne yapacağına bakılmaksızın altı maçı da kazanmak olmalı. Ligde gelişmeye ve performansımızı artırmaya devam etmeliyiz. Şu an tek düşündüğümüz yarın kazanmak, sonra diğer maçlara bakacağız. Real Madrid oyuncularını motive etmek benim ana hedefim olmamalı. Onların zaten yüksek bir öz motivasyona sahip olması gerekir. Benim görevim onları sahada karşılaşacakları duruma hazırlamak ve net bir oyun planı oluşturmak."

Haberin Devamı

Carvajal hakkında: Verdiğim cevap ciddi ve netti. Soruyu yersiz buldum. Bana Carvajal hakkında nasıl konuştuğumu herkese sorabilirsiniz. Yapmaya çalıştığınız şeyin bir gerekçesi yok. Carvajal çok iyi performans gösteriyor. Sahada ve saha dışında önemli biri. Daha önce de kulübün en önemli altyapı oyuncusu olduğunu söyledim. Aramız her zaman iyi oldu. Ona hep saygıyla davrandım. Birinin kadroları kişisel nedenlerle belirlediğimi düşünmesi... Bir teknik direktörün kadroları futbolla ilgili nedenlerden başka bir nedenle belirleyeceğine inanmakta zorlanıyorum.

Carvajal’ın az süre alması: Dani'nin oynamamasının sebebi, sadece 11 kişinin oynayabilmesidir. Bu yüzden oyuncularla adaletsiz davranmak zorunda olduğumu söylüyorum. Antrenmanlarını izliyorum ve harika iş çıkaran birçok oyuncu var. Başka bir şey yok. Bu, oyuncuların performansından memnun olmadığım anlamına gelmez.”

Haberin Devamı

Sözleşme durumu: “Onun geleceği hakkında söyleyebileceğim tek şey, kulüp ve oyuncu için en iyisi neyse o olmalı.”

Gözden Kaçmasın Olay teklif! Arda Güler için 120 milyon Euro Haberi görüntüle

Mbappe’nin beğenisi: “Mbappe’nin ne Mourinho’ya ne de Julia Roberts’a beğeni atması beni rahatsız etmiyor."

"Benim hedefim koltuğum değil, Real Madrid’in her maçını kazanması. Kalan altı maç bizim için çok önemli. Oyunculara sadece takıma odaklanmalarını söyledim."