MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu'ya zorlu takvim
GeriFutbol Altınordu'ya zorlu takvim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Altınordu'ya zorlu takvim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu'ya zorlu takvim
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig'de düşme hattının 7 puan üzerinde 14üncü sırada yer alan Altınordu, son 6 haftada oynayacağı karşılaşmaların 4'üne deplasmanda çıkacak.

Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı-lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek korkulu rüya görmemeye çalışacak.

Cumartesi günü düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Boluspora konuk olacak İzmir temsilcisi bir sonraki hafta evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Daha sonra üst üste oynayacağı iki deplasman maçında önce düşme hattında yer alan Adanasporla sonra şampiyonluk yarışındaki Bursasporla kozlarını paylaşacak Altınordu, son 2 haftada Giresunspor ve Ekol Göz Menemensporla (D) karşı karşıya gelecek.

Bu hafta karşılaşacakları Bolusporun son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçtiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Rakibimiz can derdinde, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok dedi.

Altınorduya zorlu takvim

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle