Altınordu'ya zorlu takvim

Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı-lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek korkulu rüya görmemeye çalışacak.

Cumartesi günü düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Boluspora konuk olacak İzmir temsilcisi bir sonraki hafta evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Daha sonra üst üste oynayacağı iki deplasman maçında önce düşme hattında yer alan Adanasporla sonra şampiyonluk yarışındaki Bursasporla kozlarını paylaşacak Altınordu, son 2 haftada Giresunspor ve Ekol Göz Menemensporla (D) karşı karşıya gelecek.

Bu hafta karşılaşacakları Bolusporun son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçtiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Rakibimiz can derdinde, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok dedi.





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