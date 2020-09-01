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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Altınordu’ya transferde vize çıkmadı!

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Altınordu’ya transferde vize çıkmadı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer etmek istediği Mustafa Eskihellaç ve Ahmet Dereli'den sonuç alamadı.

TFF 1. Lig’de sezonun başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen şu ana kadar dış transferde yalnızca Ahmet İlhan’la sözleşme imzalayabilen Altınordu, kadrosuna dahil etmek istediği Mustafa Eskihellaç ve Ahmet Dereli transferlerinden sonuç alamadı.

İki oyuncuyla da anlaşan kırmızı-lacivertliler kulüplerine takıldı.

Bonservisi Yeni Malatyaspor’da olan orta saha Mustafa’yı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yeni sezonda kadroda değerlendirmek istediği ve 23 yaşındaki oyuncunun hiçbir kulübe kiralanmayacağı vurgulandı.

Adanaspor’un ise forvet Ahmet için 1 milyon TL istediği bildirildi.

Mustafa ve Ahmet’ten vazgeçmek zorunda kalan kırmızı-lacivertliler alternatif isimlere yöneldi.

Altınordu’ya transferde vize çıkmadı

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