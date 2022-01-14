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Altınordu'ya Recep Aydın'dan kötü haber

#Altınordu#Recep Aydın#Spor Toto 1. Lig
Altınorduya Recep Aydından kötü haber

Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarının ilk maçında evinde Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu’da sakatlar kervanına Recep Aydın da eklendi.

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Keçiörengücü maçında 27’nci dakikada ilk golü atıp takımını öne geçiren ancak 55’inci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Recep’ten de kötü haber geldi. 

Tecrübeli orta saha oyuncusunun alt adalesinde ödem tespit edildiği ve Tuzlaspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren santrfor Ahmet Dereli ile ön libero Kürşad bu hafta da kadroda yer almayacak. Geçen hafta görev alamayan sağ kanat Ahmet İlhan’ın maça yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti.

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#Altınordu#Recep Aydın#Spor Toto 1. Lig

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