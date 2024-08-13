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Altınordu’ya Ravil Tagir piyangosu! Yüzde 30 pay...

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#Altınordu#Ravil Tagir#Al Jazira
Altınordu’ya Ravil Tagir piyangosu Yüzde 30 pay...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 12:31

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Altınordu, eski oyuncusu Ravil Tagir’in yeni sezon öncesi Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira’ya transfer olmasıyla önemli bir gelir elde edecek.

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İzmir ekibinin altyapısında yetişip 2019’da profesyonel olan Kazakistan asıllı Türk stoper, A takımda 1 sezon forma giydikten sonra 2020’de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir’e transfer olmuştu.

Yapılan sözleşmeye Ravil’in bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi eklettiren Altınordu, Başakşehir’in alacağı bonservis ücretine ortak olacak.

Son 2 sezonda kiralık olarak Belçika temsilcisi Westerlo’da top koşturan 21 yaşındaki Ravil, yeni kulübü Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ravil, "Altınordu’yu çok daha iyi yerlerde temsil edeceğim, bu sadece atılması gereken bir adımdı" diye konuştu. İzmir temsilcisi de eski oyuncusuna başarı diledi.

Piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösterilen Ravil’in daha yüksek bir bedelle Al Jazira’ya transfer olduğu iddia edilirken, bu transferden yüzde 30 pay alacak Altınordu önemli bir gelir elde edecek.

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#Altınordu#Ravil Tagir#Al Jazira

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