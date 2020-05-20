Altınordu'ya koronavirüs testleri yapıldı

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.



Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.

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