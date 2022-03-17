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Altınordu’ya Katar’dan misafir

#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri
Altınordu’ya Katar’dan misafir

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, Katar’ın dünyaca ünlü spor akademisi Aspire Academy’i İzmir’de ağırladı.

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100 kişilik bir kafile ile birlikte İzmir’de kamp yapan Katar temsilcisi kentte bulunduğu süre içinde Altınordu Futbol Akademisi takımları ve Göztepe U19 takımı ile özel maçlar yaptı.

Altınordu’nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde çalışan Aspire Academy, maçlarını ise Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadı.

Aspire Academy U16 Takım Koordinatörü Khalif Saleh Alsada, gelecek yıllarda da işbirliklerinin devam edeceğini belirterek, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür etti. 

Aspire Academy U19 Takım Teknik Direktörü Inaki Gonzalez Abadia ise genç sporcuların yetişmesi için Altınordu ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade etti.

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Gonzalez Abadia, "Buraya geldiğimiz günden beri bizimle yakından ilgileniyorsunuz. Altınordu’nun genç oyunculara verdiği önemi zaten biliyoruz. Antrenörleriniz de genç sporcuların eğitimi için oldukça kararlılar. Başkan da büyük yatırımlar yapıyor. Maçlarımızı oynadığımız tesisler harika. Genç sporcuların iyi yetişmesi için her şey düşünülmüş" diye konuştu.

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#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri

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