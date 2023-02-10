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Altınordu'ya depremden acı haberler!

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#Deprem#Altınordu#Zeynep Yıldız
Altınorduya depremden acı haberler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 14:17

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun psikoloğu Zeynep Yıldız’ın, Kahramanmaraş merkezli depremde annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiği açıklandı. İzmir ekibi, A Takım fizyoterapisti Kürşad Yarar'ın yengesi ve kuzeninin de depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremin acıları sürmeye devam ediyor. İzmir takımlarından Altınordu'nun psikoloğu Zeynep Yıldız'ın, yaşanan felakette annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız’ın annesini, babasını ve ağabeyini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Pazartesi sabahı yaşanan depremin ardından ailesinin yaşadığı Hatay’a giden çalışanımızın ailesinden acı haber geldi. A Takım Psikoloğumuz Zeynep Yıldız’ın annesi Münire Yıldız, babası Nesip Yıldız ve ağabeyi Anıl Yıldız yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti. Cenazeler Hancağız Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedildi. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.

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A TAKIM FİZYOTERAPİSTİ KÜRŞAD YARAR'IN YENGESİ VE KUZENİNDEN KÖTÜ HABER

Altınordu ayrıca A Takım fizyoterapisti Kürşad Yarar'ın yengesi ve kuzeninin de depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

"A Takım Fizyoterapistimiz Kürşad Yarar'ın yengesi ve kuzenini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz."

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#Deprem#Altınordu#Zeynep Yıldız

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