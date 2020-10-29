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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Altınordu’ya çifte müjde

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Altınordu’ya çifte müjde
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TFF 1inci Ligde cumartesi günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı maça hazırlanan Altınorduda, iki futbolcunun takımla çalışmalara başlaması, teknik ekibin elini güçlendirdi.

İzmir temsilcisinin Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği stoper Yiğithan Güveli, antrenman eksiğini kapatarak takıma katıldı.

Adana Demirspor'dan transfer edilen gurbetçi sağ bek Emre Nefiz de tedavisini tamamlayıp takımla antrenmanlara başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta Yiğithan'ı kadroya alıp yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi.

Altınordu'da fizyoterapist eşliğinde çalışan stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.

 

Altınordu’ya çifte müjde

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