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Altınordu’nun yüzü gülmüyor! Üst üste 5. yenilgi...

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Hüseyin Eroğlu
Altınordu’nun yüzü gülmüyor Üst üste 5. yenilgi...

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde 1-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilerek üst üste 5’inci mağlubiyetini alan Altınordu, kabustan uyanamadı.

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İlk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak üst sıralar için umutlanan ancak ikinci devreye 5’te sıfırla başlayan İzmir temsilcisi kümede kalma yarışında kan kaybetmeye devam ediyor. Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor (D), İstanbulspor, Bursaspor (D) ve Gençlerbirliği’ne art arta yenilen kırmızı-lacivertliler, 22 puanda kalarak düşme hattının gediklisi oldu. 

Bu sezon ikinci kez üst üste 5 maç kaybeden Altınordu, aldığı kötü sonuçlarla tehlike sinyalleri vererek sevenlerini tedirgin ediyor. Oynadığı 23 maçta 15 mağlubiyet, 1 beraberlik, 7 galibiyet alan İzmir ekibi, kalesinde gördüğü 48 golle en kötü savunma performansına sahip takım konumunda. Hafta içinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor’a konuk olacak Altınordu’da forvet Ahmet Dereli ve stoper Yusuf Yalçın’ın sarı kart cezaları sona erdi.

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EROĞLU: DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, çok kritik ve kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Şu anda psikolojik olarak kırılmalar yaşıyoruz. Bir şekilde gol bulup onu korumamız ve yemememiz lazım. Bunlar bizim için önemli. Bunun üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Savunma anlamında biraz daha dengeli olmaya başladık ama daha az hata yapmamız gerekiyor. Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik. Deplasmanda oynayacağımız Denizlispor maçına iyi hazırlanıp bunu telafi etmek istiyoruz" dedi.



 





DHA-Spor - Türkiye-İzmir - MUSTAFA KÖPRÜLÜ
2022-02-12 10:59:04

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#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Hüseyin Eroğlu

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