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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Altınordu’nun yeni prensi Enis Destan!

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TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’nun forvet oyuncusu Enis Destan, Bursaspor deplasmanında bu sezon 3’üncü kez gol atma başarısı gösterirken, genç golcü ilk defa takımına puan kazandırmanın sevincini yaşadı.

Daha önce 5-2 kaybettikleri Adanaspor deplasmanında ve 4-1 yenildikleri Tuzlaspor deplasmanında rakip fileleri sarsan ancak buruk sevinç yaşayan 18 yaşındaki santrfor, bu kez 90+5’te Bursaspor’a attığı golle Altınordu’yu 2-1 öne geçirdi ve takımına 3 puan kazandırarak maçın kahramanı oldu.

Ligde 1 kez de asist yapan Enis, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 gol atmayı başardı.

Altınordu’nun yeni prensi Enis Destan

Genç yıldız adayı, Altınordu altyapısında haksız kazandıkları bir penaltıyı isteyerek dışarı atması nedeniyle iki farklı organizasyonda Fair-Play ödülüne layık görülmüştü.

 

Altınordu’nun yeni prensi Enis Destan

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