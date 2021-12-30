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Altınordu’nun yeni gözdesi Furkan Metin

#Spor Toto 1. Lig#Furkan Metin#Altınordu
Altınordu’nun yeni gözdesi Furkan Metin

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak düşme hattından sıyrılan Altınordu’da altyapıdan yetişen sağ bek Furkan Metin formayı kaptı.

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İlk 13 maçta 11 kez yedek soyunan genç futbolcu, kırmızı-lacivertli takımın çıkışa geçtiği son 5 karşılaşmada ilk 11’de görev yaptı. Furkan, tecrübeli sağ bek Rıdvan’ın Manisa FK deplasmanında kırmızı kart görmesinin ardından formayı bırakmadı.

Sırasıyla Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Kocaelispor, Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor randevularında teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran 19 yaşındaki futbolcu hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla alkış topladı.

Son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Boluspor maçında Ahmet Dereli’ye asist yapan Furkan, ilk 11’deki yerini sağlama aldı.

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#Spor Toto 1. Lig#Furkan Metin#Altınordu

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