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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Altınordu'nun rakibi Ankara Keçiörengücü

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Altınordu'nun rakibi Ankara Keçiörengücü

TFF 1. Lig'de 10 maçtır yenilmeyen Altınordu, 29. hafta mücadelesinde yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Aktepe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Son 10 müsabakada yenilmeyen ve 24 puan toplayan Altınordu, haftaya 52 puan ve averajla 5. sırada girdi.

İkinci sıradaki Yılport Samsunspor'un 2, lider GZT Giresunspor'un 5 puan gerisinde bulunan İzmir temsilcisi, yarınki müsabakayı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Altınordu'da cezalı Yusuf Can Esendemir yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı Ankara Keçiörengücü 2-0 kazanmıştı.

Altınordunun rakibi Ankara Keçiörengücü

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