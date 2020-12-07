MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu'nun liderliği kısa sürdü
GeriFutbol Altınordu'nun liderliği kısa sürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Altınordu'nun liderliği kısa sürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu'nun liderliği kısa sürdü
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, kimsenin ruhu duymadan Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de liderliği evinde 2-0 mağlup olduğu Ankara Keçiörengücü'ne kaptıran Altınordu'nun zirve keyfi sadece 2 hafta sürdü. Ligde 10. ve 11. haftaları liderlik koltuğunda geçiren İzmir temsilcisi, 12. haftada ikinci sıraya geriledi.

Kritik Keçiörengücü randevusunu kaybetmesine rağmen direkt Süper Lig potasında yer alan kırmızı-lacivertliler, moral bozmadan yoluna devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi karşısında bir türlü ritim yakalayamadıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Süreçte bunlar yaşanacak, mağlubiyetler de olacak. Hemen toparlanıp hafta içindeki Adana Demirspor deplasmanına hazırlanmalıyız" dedi.

Üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından dün evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Altınordu'nun 6 haftalık yenilmezlik serisi son buldu. İç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren kırmızı-lacivertlilerin, 3 haftalık gol yememe serisi de dünkü mağlubiyetle bozuldu. İzmir temsilcisi bu sezon 2'nci haftada iç sahada 2-0 kaybettiği Bursaspor maçının ardından ilk kez rakip filelere gol gönderemedi. Kırmızı-lacivertliler, sadece Bursaspor ve Keçiörengücü müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı. Ligde 23 puanla 2'nci sırada yer alan Altınordu, çarşamba günü 21 puanlı 3'üncü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Altınordunun liderliği kısa sürdü

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle