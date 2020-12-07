Altınordu'nun liderliği kısa sürdü

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, kimsenin ruhu duymadan Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı.

Kritik Keçiörengücü randevusunu kaybetmesine rağmen direkt Süper Lig potasında yer alan kırmızı-lacivertliler, moral bozmadan yoluna devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi karşısında bir türlü ritim yakalayamadıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Süreçte bunlar yaşanacak, mağlubiyetler de olacak. Hemen toparlanıp hafta içindeki Adana Demirspor deplasmanına hazırlanmalıyız" dedi.

Üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından dün evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Altınordu'nun 6 haftalık yenilmezlik serisi son buldu. İç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren kırmızı-lacivertlilerin, 3 haftalık gol yememe serisi de dünkü mağlubiyetle bozuldu. İzmir temsilcisi bu sezon 2'nci haftada iç sahada 2-0 kaybettiği Bursaspor maçının ardından ilk kez rakip filelere gol gönderemedi. Kırmızı-lacivertliler, sadece Bursaspor ve Keçiörengücü müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı. Ligde 23 puanla 2'nci sırada yer alan Altınordu, çarşamba günü 21 puanlı 3'üncü Adana Demirspor'a konuk olacak.

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