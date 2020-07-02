Altınordu’nun kümede kalma hesabı! 3 maçta 1 puan yetecek...

Ligde geçen hafta Eskişehirspor'un dün ise Adanaspor'un 2'nci Lig'e düşmesi kesinleşirken, küme düşecek son takım için 3 aday bulunuyor.

Bu üç kulüp arasında 24 puanlı Osmanlıspor en büyük küme düşme adayı konumundayken, 30 puanlı Boluspor ve 33 puanlı Altınordu da az da olsa bu tehlikeyi hissediyor. Son 3 maçta Altınordu'nun 3 mağlubiyet alıp, Osmanlıspor'un ise bu periyotta 9 puan toplaması halinde Başkent ekibi bir mucizeyi gerçekleştirip ikili averajda üstün olması nedeniyle lige tutunacak.

Bu durumda küme düşen Altınordu ya da Boluspor olacak.Altınordu son 3 karşılaşmada Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Osmanlıspor, bu periyotta Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor (D) ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor sınavlarına çıkarken, Boluspor ise Fatih Karagümrük (D), Akhisarspor ve Eskişehirspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

Üç takımın 33 puanda ligi tamamlaması halinde üçlü averaj hesabı devreye girecek.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda üç takım arasında oynanan maçlarda en az puanı toplayan Boluspor lige mendil sallayacak.

Boluspor, 4 puan kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın kümede tutunacak.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!