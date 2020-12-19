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GeriFutbol Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan Özek
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan Özek

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TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini eski gol silahı Ahmet İlhan Özek'le vurmanın planlarını yapıyor.

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Karadeniz ekibi ile oynanacak zorlu müsabaka öncesi antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çektiği belirtildi.

Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 5 gol atıp, 4 de asist yaparak skora katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcu yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Geçen sezon Altınordu forması giyen forvet Yasin Ozan ile 2014-16'da İzmir ekibinin kalesini koruyan Tolgahan Acar ise rakip kadroda yer alıyor.

Öte yandan tedavisi süren Yiğit Emre, Emre Nefiz ve Hüsamettin görev yapamayacak.

Altınordunun kozu Ahmet İlhan Özek

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