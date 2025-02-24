Altınordu'nun hücum oyuncusu Emir Can Gencel: Şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız

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Union Berlin altyapısında yetiştikten sonra Almanya’da bölgesel liglerde forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon başında Altınordu’ya transfer oldu. 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Altınordu’da gurbetçi futbolcu Emir Can Gencel umutlu konuştu.

Altınordu gibi bir kulüpte forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren 23 yaşındaki golcü isim “Teknik direktörümüz Ersan Parlatan yönetiminde şampiyonluk yarışı veriyoruz. Zor bir ligdeyiz ve zorlu rakiplerimiz var. Ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız. Altınordu formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hedefimiz bir üst lige yükselmek” ifadelerini kullandı.