Altınordu'nun gözü Enis Destan ve Onuralp Çevikkan'da! Sonraki satıştan pay...

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Karadeniz temsilcisiyle ligde 33 maçta 9 gol, 4 asistle oynayan santrfor Enis Destan ve U19 takımıyla şampiyonluk yaşayan kaleci Onuralp Çevikkan’ın Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği belirtildi.

Altınordu, sezon ortasında ismi İtalya ekibi Udinese ile anılan Enis’in transferinden yüzde 27.5 pay alacak.

İspanyol devi Real Madrid’in talip olduğu iddia edilen Onuralp’in transferinden ise İzmir temsilcisi yüzde 25 pay elde edecek.

Trabzonspor’un Enis için en az 10 milyon Euro talep ettiği, Real Madrid’in ise Onuralp için 10 milyon Euro teklif ettiği ileri sürülmüştü.