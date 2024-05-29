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Altınordu'nun gözü Enis Destan ve Onuralp Çevikkan'da! Sonraki satıştan pay...

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#Transfer#Trabzonspor#Altınordu
Altınordunun gözü Enis Destan ve Onuralp Çevikkanda Sonraki satıştan pay...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 12:17

TFF 2’nci Lig’de geçirdiği sezon sonrası oyuncu parlatmakta zorlanan Altınordu, yeni sezon öncesi gelir umudunu Süper Lig’de Trabzonspor forması giyen iki eski oyuncusuna bağladı.

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Karadeniz temsilcisiyle ligde 33 maçta 9 gol, 4 asistle oynayan santrfor Enis Destan ve U19 takımıyla şampiyonluk yaşayan kaleci Onuralp Çevikkan’ın Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği belirtildi.

Altınordu, sezon ortasında ismi İtalya ekibi Udinese ile anılan Enis’in transferinden yüzde 27.5 pay alacak.

İspanyol devi Real Madrid’in talip olduğu iddia edilen Onuralp’in transferinden ise İzmir temsilcisi yüzde 25 pay elde edecek.

Trabzonspor’un Enis için en az 10 milyon Euro talep ettiği, Real Madrid’in ise Onuralp için 10 milyon Euro teklif ettiği ileri sürülmüştü.

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#Transfer#Trabzonspor#Altınordu

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