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GeriFutbol Altınordu’nun Göztepe'den kiraladığı Batuhan göze giremedi!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Altınordu’nun Göztepe'den kiraladığı Batuhan göze giremedi!

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Altınordu’nun Göztepe'den kiraladığı Batuhan göze giremedi!
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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’da devre arasında Süper Lig ekibi Göztepe’den kiralanan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu, kırmızı-lacivertli takımda beklediği süreyi bulamadı.

Göztepe’nin tecrübe kazanması için gönderdiği genç oyuncu, Altınordu’da sadece 3 karşılaşmada görev aldı.

Deplasmanda 3-3 sona eren Fatih Karagümrük maçında 77’nci dakikada sahaya adımını atan Batuhan, 4-2 mağlubiyetle sonuçlanan Adana Demirspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. İstanbulspor deplasmanın ilk kez ilk 11’de şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu kez müsabakanın devre arasında oyundan alındı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sol kanatta Metehan’a görev vermeyi tercih etti.

Altınordu’nun Göztepeden kiraladığı Batuhan göze giremedi

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