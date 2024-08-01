Altınordu’nun genç kalecisinin hedefi Süper Lig: Kulübün buralarda olması bizi üzüyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 2004 doğumlu file bekçisi Serhat Öztaşdelen, kulüp televizyonuna yeni sezon hazırlıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Öztaşdelen, “Ligimizin başlamasına kısa bir süre kaldı. Önce burada sonra Kartepe’de iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Özellikle Kartepe kampında çok iyi çalıştık, herkes birbirine destek oldu. Orada tam bir aile olduk, dostluğumuz pekişti” dedi.



“Altınordu’nun buralarda olması bizleri üzüyor”

Geçen yıl ligde kalma mücadelesi verdiklerini hatırlatan Serhat Öztaşdelen, “Bu sezon hedefimiz çok farklı. Hedefimiz Altınordu’yu layık olduğu TFF 1. Lig’e sonra da layık olduğu Süper Lig’e çıkarmaktır. Çünkü takımdaki birçok arkadaşım çocukluktan beri Altınordu forması giyiyor. Altınordu’nun bulunduğu bu nokta bizleri üzüyor. Bu sezon takım olarak şampiyonluğa çok inandık. Sonuna kadar en iyi şekilde mücadele edip takımı şampiyon yapacağız” diye konuştu.

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“Kaleciler olarak hepimiz kardeşiz ama rekabet çok farklı”

Altınordu kaleci departmanının neredeyse her yıl bir kaleciyi başka güçlü bir takıma transfer olarak gönderdiğini dile getiren Serhat Öztaşdelen, “Altınordu’nun kaleci departmanı çok iyi çalışıyor ve kendisini kanıtladı. Geçen sezon rekabet halinde olduğum Mert Furkan Bayram, Alanyaspor’a transfer oldu. Onunla çok güzel bir rekabetimiz vardı. İkimizde her zaman birbirimize destek olduk. Ona yeni kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kaleciler olarak hepimiz kardeşiz ama rekabet çok farklı” ifadelerini kullandı.

Altınordu’nun iyi yerlere gelmesi ile birlikte kendilerinin de iyi yerlere geleceğini dile getiren Öztaşdelen, sözlerini şöyle noktaladı: “Ben de bu sezon çok çalışıp devamlı forma giymek istiyorum. Sonrasında da önce TFF 1. Lig’e veya çok istediğim Süper Lig’e transfer olup orada kalıcı olmak istiyorum. Altınordu formasını, misyonunu ve vizyonunu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”