Altınordu'nun eskileri çok mutlu

Lig şampiyonu Hatayspor'da forma giyen forvet Mirkan Aydın, orta saha oyuncusu Alican Özfesli, forvet arkası Gökhan Karadeniz ve stoper Yusuf Abdioğlu, Akdeniz ekibinin tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Mirkan 9, Gökhan 4, Alican ve Yusuf 2'şer golle takımlarına katkı sağladı.

Ligde ikinci sırayı alarak Süper Lig biletini kapan ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Altınordu'nun eski 3 oyuncusu Süper Lig coşkusu yaşadı.

Doğu Anadolu temsilcisinde görev yapan stoper Hasan Hatipoğlu, sağ bek Murat Uçar ve sol bek Yusuf Acer, Süper Lig hedefine ulaşan Erzurumspor'un sevincine ortak oldu. Geçmiş sezonlarda Altınordu çatısı altında Play-Off'u kaçırma üzüntüsü yaşayan futbolcular bu kez hedefe ulaşmayı başardı.

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