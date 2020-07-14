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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Altınordu'nun en kötü sezonu

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Altınordu'nun en kötü sezonu
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TFF 1. Lig'de son olarak evinde Giresunspor'u 3-1 yenerek kümede kalışını ilan eden Altınordu, lige çıktığı 2014-15 sezonundan bu yana en kötü sezonunu yaşıyor.

Sezonu Ekol Göz Menemenspor derbisiyle tamamlayacak 14'üncü sıradaki kırmızı-lacivertliler, 33 maçta 36 puan toplayarak beklentilerin uzandığı kaldı. 1'inci Lig'de son 6 sezonda 2 kez averajla, 2 kez de 1 puan farkla Play-Off'u kaçıran İzmir temsilcisi bu kez ancak bitime 1 hafta kala lige tutunmayı garantiledi.

Altınordu, 2014-15 sezonunda 34 hafta sonunda 54 puan toplarken ilk 6'nın 1 puan gerisinde 7'nci sırayı aldı. 2015-16'yı 44 puanla 10'uncu basamakta tamamlayan İzmir ekibi, 2016-17'de 53 puan toplayıp averajla Play-Off'u ıskaladı.

Bir sonraki sezon yine hanesine 53 puan yazdıran Altınordu, yine averajla 7'nci basamakta yer buldu. Geçen sezon 57 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, ilk 6'yı tekrar 1 puanla ıskaladı. Altınordu bu sezon ligi 39 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Altınordunun en kötü sezonu

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