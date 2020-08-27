MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu’nun demirbaşı Sinan Osmanoğlu!
GeriFutbol Altınordu’nun demirbaşı Sinan Osmanoğlu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Altınordu’nun demirbaşı Sinan Osmanoğlu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu’nun demirbaşı Sinan Osmanoğlu!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu’da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübün en kıdemli futbolcusu konumunda.

İzmir ekibinin 2012 yılında Galatasaray’dan transfer ettiği tecrübeli savunmacı, 2017-18’de Gaziantep FK’da geçirdiği 1 sezon dışında 7 sezon Altınordu formasını terletti.

Altınordu’da bu yıl 8’inci sezonunu geçirmeye hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını üstlendiği kırmızı-lacivertli takımla 3. Lig ve 2. Lig’de iki şampiyonluk yaşadı.

Altınordu formasıyla toplam 201 resmi müsabakada görev alan 1.97 boyundaki kaptan Sinan, 13 gole imza attı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, uzun boy avantajından yararlanması için defansta oynayan Sinan’ı zaman zaman maçların son dakikalarında ileri uçta da görevlendiriyor.

 

Altınordu’nun demirbaşı Sinan Osmanoğlu

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle