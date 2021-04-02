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GeriFutbol Altınordulu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor talip
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Altınordulu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor talip

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Altınordulu Oğulcan Ülgün'e Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor talip

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e talipler arttı.

Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı ifade edildi. 

Altınordu'nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği ileri sürüldü.

Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı.

 

Altınordulu Oğulcan Ülgüne Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor talip

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