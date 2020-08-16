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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Altınordulu Muhammed Mert'e Hatayspor talip

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Altınordulu Muhammed Mert'e Hatayspor talip
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert'e son olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un talip olduğu öğrenildi.

Daha önce 1. Lig'den Yılport Samsunspor ile Süper Lig'den Gaziantep FK'nın ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu şimdi de Hatayspor listesine ekledi. Hatay temsilcisinin Altınordu kulübüyle temaslara başladığı ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Teknik heyetten aldığı özel izinle Almanya'da olan Muhammed'in pazartesi günü takıma katılması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.

Altınordulu Muhammed Merte Hatayspor talip

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