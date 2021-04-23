Altınordulu Burak İnce ve Enis Destan'a Bundesliga ekiplerinden yakın markaj

Son iki sezonda A takımda forma giyen 17 yaşındaki Burak ile bu sezon vitrine çıkarılan 18 yaşındaki Enis’i takip eden Alman kulüpleri sezon sonunda teklif sunmaya hazırlanıyor.

Burak’ın 2022 ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından yuvadan uçması beklenirken, Enis’in bu yaz döneminde transfer olabileceği ifade edildi.

İzmir temsilcisi bir sonraki transferlerinden pay alma şartı koşacağı iki futbolcudan 5 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Enis bu sezon kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 11 gol atıp, 3 asist yaparken, Burak ise 25 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı.

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