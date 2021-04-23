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GeriFutbol Altınordulu Burak İnce ve Enis Destan'a Bundesliga ekiplerinden yakın markaj
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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Altınordulu Burak İnce ve Enis Destan'a Bundesliga ekiplerinden yakın markaj

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Altınordulu Burak İnce ve Enis Destan'a Bundesliga ekiplerinden yakın markaj

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da forma giyen orta saha oyuncusu Burak İnce ve forvet Enis Destan ile Bundesliga ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi.

Son iki sezonda A takımda forma giyen 17 yaşındaki Burak ile bu sezon vitrine çıkarılan 18 yaşındaki Enis’i takip eden Alman kulüpleri sezon sonunda teklif sunmaya hazırlanıyor. 



Burak’ın 2022 ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından yuvadan uçması beklenirken, Enis’in bu yaz döneminde transfer olabileceği ifade edildi.

İzmir temsilcisi bir sonraki transferlerinden pay alma şartı koşacağı iki futbolcudan 5 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Enis bu sezon kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 11 gol atıp, 3 asist yaparken, Burak ise 25 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı. 

Altınordulu Burak İnce ve Enis Destana Bundesliga ekiplerinden yakın markaj

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