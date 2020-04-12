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GeriFutbol Altınordulu Berkay Samancı’dan "Evde Kal" çağrısı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 12:48,Son Güncelleme:

Altınordulu Berkay Samancı’dan "Evde Kal" çağrısı

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Altınordulu Berkay Samancı’dan "Evde Kal" çağrısı
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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’nun deneyimli futbolcusu Berkay Samancı, koronavirüs salgınından korunmak için herkesin evlerinde kalmasını istedi.

Bu konuda bir benzetme yapan Berkay, “Ülkemizde ailelerin yaşadığı 23 milyon hane var. Dışarıdaki virüse karşı savaşıyoruz. Sokağa çıkarak bu savaşı kazanamayız. Evimiz bizim kalemiz ve onu korumalıyız. Evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yaklaşık bir aydır Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde karantinada bulunan Berkay, “Birlikte değil, ayrı ayrı hareket ederek kazanacağımız bir savaş bu. Bir aydır gerçekten başarılı şekilde mücadele veriyoruz. Futboldaki gibi bekleme oyunu oynamak zorunda olduğumuzu kimse unutmasın" dedi.

Altınordu’nun neferiyim" diyen tecrübeli ön libero, görev verilmesi halinde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte teknik adam olabileceğini söyledi.

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