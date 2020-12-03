MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu’dan geçit yok! Son 3 maçta kalesini gole kapadı...
GeriFutbol Altınordu’dan geçit yok! Son 3 maçta kalesini gole kapadı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Altınordu’dan geçit yok! Son 3 maçta kalesini gole kapadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu’dan geçit yok! Son 3 maçta kalesini gole kapadı...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’in lideri Altınordu, son 3 maçta rakip forvetler gol izni vermedi.

Kırmızı-lacivertli takımın savunma oyuncuları sergiledikleri performansla alkış toplarken, kaleci Erhan’ın kurtarışları da İzmir ekibinin başarısında önemli rol oynadı. Son 3 karşılaşmada Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 mağlup eden Altınordu, İstanbulspor’u 1-0 ve Eskişehirspor’u (D) ise 2-0 yenerek kalesini gole kapadı. İzmir temsilcisi geride kalan 11 haftada kalesinde 11 gol görürken en az gol yiyen 5 ekipten biri oldu. 



Oynadığı 5 karşılaşmada gol yemeyen Altınordu’da stoper Sinan, ligde 11, kupada 1 maçta toplam 1080 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Altyapı patentli stoperler Yusuf Yalçın ve Yusuf Can ile sağ bek Furkan Metin genç yaşlarına rağmen takımın önemli birer parçası olmayı başardı. Sol bek Ufuk, sağ bek Alper, stoperler Kahraman ve Yiğithan da aldıkları sürelerle defansın başarısında pay sahibi oldu.

 

Altınordu’dan geçit yok Son 3 maçta kalesini gole kapadı...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle