Altınordu'dan Enis Destan, Ümit Milli Takım’ı sırtlıyor

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu’nda mücadele eden Türkiye dün deplasmanda Kazakistan’ı Altınordulu Enis’in 27’nci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Genç santrfor geçen ay Bursa’da İskoçya ile oynanan maçta 75’inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1’e getirmiş ve ay yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3’üncü sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'de son olarak Altınordu'nun 1-0’lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.
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