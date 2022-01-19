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Altınordu’dan Enis Destan, Trabzonspor’a yakın

#Transfer#Enis Destan#Trabzonspor
Altınordu’dan Enis Destan, Trabzonspor’a yakın

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’nun genç forveti Enis Destan’la uzun süredir ilgilenen Süper Lig lideri Trabzonspor, bir kez daha kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

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Trabzonspor’un ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sunduğu, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor.

Devre arasında ilk olarak Aytemiz Alanyaspor’un teklif sunduğu Enis’in Karadeniz temsilcisine gitmeye yakın olduğu belirtildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan’ın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği ifade edildi.

Ümit Milli Takım’da da görev alan genç golcü, Altınordu’da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

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#Transfer#Enis Destan#Trabzonspor

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