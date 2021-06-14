Altınordu'dan Enis Destan, Leipzig’in radarında

Bundesliga’da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için nabız yokladığı ifade edildi.

Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay istediği bildirildi.

RB Leipzig yönetiminin önümüzdeki günlerde Almanya’da Altınordulu kurmaylarla bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı ifade edildi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın gelişimini sürdürmesi için Avrupa’ya göndermeyi planladığı Enis, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da listesinde yer alıyor. Ümit Milli Takım’ın yanı sıra bir kez A Milli Takım’a davet edilen genç santrfor da kariyerini Bundesliga’da sürdürmek istiyor. Altınordu daha önce 2016’da milli stoper Çağlar Söyüncü’yü Bundesliga takımı Freiburg’a göndermişti.

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