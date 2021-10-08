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Altınordu'dan Burak İnce ve Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, The Guardian'ın listesinde

#Emre Demir#Burak İnce#The Guardian
Altınordudan Burak İnce ve Barcelonaya transfer olan Emre Demir, The Guardianın listesinde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce ve Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vadeden 60 oyuncu arasında yer aldılar.

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Burak İnce’den Altınordu’nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı:

"17 yaşında A Takım’da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi."

Haberin detaylarında Altınordu Teknik  Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun Burak İnce hakkındaki görüşünde, "Burak çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmesi halinde çok iyi olacaktır. Oyunun psikolojik yönünü iyi oynadığı takdirde Real Madrid seviyesinde bir oyuncu haline gelecektir. Çok yakın bir zamanda onu Avrupa’nın ilk 5 liginde oynadığını görürsek şaşırmayın" ifadelerine yer verdi.

15 YAŞINDA A TAKIMDA OYNADI

Burak İnce ilk kez 2019-20 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A takım forması giydi.

Genç yıldız adayı o sezon 1’inci Lig’de 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 2020-21’de ligde 28 maçta 5 gole imza atan Burak, kupada 2 müsabakada 1 gol kaydetti.

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Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.

BARCELONA'YA TRANSFER OLAN EMRE DEMİR DE LİSTEDE

Gazete Kayserispor’dan Barcelona’ya transfer olan Emre Demir ile ilgili bilgilere de yer verdi.

Emre Demir için; "Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu. Barcelona o kadar etkilendi ki herhangi bir kulüp araya girmeden anında transferi bitirdi. Emre gelecek sezon Katalan devi Barcelona için forma giyecek ve serbest kalma bedeli olarak 400 milyon euro belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Altınordudan Burak İnce ve Barcelonaya transfer olan Emre Demir, The Guardianın listesinde

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#Emre Demir#Burak İnce#The Guardian