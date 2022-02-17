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Altınordu’dan 14 yıl sonra en kötü seri

#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri
Altınordu’dan 14 yıl sonra en kötü seri

Spor Toto 1’inci Lig’de dün deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Altaş Denizlispor’a 1-0 yenilerek üst üste 6’ncı mağlubiyetini alan Altınordu, 14 yıl sonra art arda 6 maç kaybetti.

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2’nci Lig’de mücadele ettiği 2008’de Bucaspor (D), Denizli Bld, Tarsus İdman Yurdu (D), Akhisarspor, Fethiyespor (D) ve Adana Demirspor’a üst üste yenilen İzmir temsilcisi, o sezon küme düşerek 3’üncü Lig’in yolunu tutmuştu.

Bu sezon ikinci yarıda çıktığı 6 müsabakada Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor (D), İstanbulspor, Bursaspor (D), Gençlerbirliği ve son olarak Denizlispor’a boyun eğen ve 22 puanda kalan kırmızı-lacivertliler, 18’inci sıraya geriledi.

TALİHSİZ KUBİLAY

Altınordu’nun devre arasında Manisa Futbol Kulübü’nden transfer ettiği gurbetçi ön libero Kubilay Aktaş, geçen sezon formasını giydiği Denizlispor karşısında kendi filelerini sarsarak talihsizlik yaşadı.

"Faul yapmamamız gereken yerde faul yaptık. Bu da bireysel hatadan kalemizde gol görmemize neden oldu" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geriye kalan maçlar azalıyor, hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Oyun ve direnç anlamında iyi oynadığımız bir futbolla kaybetmek bizi üzdü ama toparlanıp önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Maçın hakkı beraberlik diye düşünüyorum" yorumu yaptı.

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Kümede kalma umutlarını her geçen hafta azaltmaya başlayan Altınordu ligde pazartesi günü evinde Bandırmaspor’la karşılaşacak.

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#Spor Toto 1. Lig#Altınordu#Anadolu Kulüpleri

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