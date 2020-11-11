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DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Altınordu'da Yusuf Yalçın Arslan sevinci

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Altınordu'da Yusuf Yalçın Arslan sevinci
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TFF 1. Lig'de salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

Ligde 4. haftada İzmir'de Ankaraspor'la oynanan maçın 12'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen 22 yaşındaki savunmacı, daha sonra oynanan 4 müsabakada görev alamadı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yusuf'un yokluğunda savunmada sol stoper olarak Adanaspor (D), Altay ve Ümraniyespor (D) karşılaşmalarında Kahraman'a forma verirken, son olarak Yılport Samsunspor deplasmanında altyapıdan Yusuf Can'ı ilk 11'de oynattı.

Öte yandan üç futbolcunun koronavirüse yakalandığı İzmir ekibinde yarın yapılacak testler merakla bekleniyor. Kurmaylar tüm oyuncuların sonuçlarının negatif çıkmasını umut ediyor.

Altınorduda Yusuf Yalçın Arslan sevinci

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