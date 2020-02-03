Altınordu'da yeni transferler hızlı uyum sağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna 5 futbolcu kattı. Kırmızı-lacivertliler, Altay'dan Hüsamettin Yener'i, Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i, Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı ve Osmaniyespor'dan Metehan Mimaroğlu'nu transfer ederken, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu ise kiraladı. İzmir ekibi, Akhisarspor'u ağırladığı maçta bu futbolcuların tamamına kadroda şans verirken sadece Batuhan Kırdaroğlu sahaya çıkamadı. Sahada olan yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu 1 gol kaydederken, Ali Yaşar ise takımının 2 golünde de asist yapmayı başardı. Furkan Çil ve Hüsamettin Yener ise takım oyununa gösterdikleri uyum ile dikkat çekmeyi başardı.



Başarısının ve uyumun sebebi: Sistem oyunu

Maç sonundaki basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, yıllardır ara transfer döneminde bu kadar fazla transfer yapmadıklarını belirterek, "Sezonun başında yapmadıklarımızı ara transferde yaptık. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz oyunculardı. Gelen oyuncularımıza ilk günden itibaren teorik eğitimle başlayıp ana felsefemizi anlatıyoruz ve sahada uygulamasını gösteriyoruz. Belki çok kısa sürede sahada gerçekleşmiyor ama onlar da bize hemen uyum sağlıyor. Bugün de bu net bir şekilde ortaya çıktı. Biz antrenörlerin de görevi bu çocukların en iyi şekilde sahaya hazırlanması ve onlardan verim alınması" ifadelerini kullanmıştı.

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