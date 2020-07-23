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GeriFutbol Altınordu’da Yasin Ozan iyice gözden düştü!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Altınordu’da Yasin Ozan iyice gözden düştü!

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Altınordu’da Yasin Ozan iyice gözden düştü!
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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’da forvet Yasin Ozan’ın yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Teknik heyetin raporuna göre yönetimin sözleşmesi sona eren gurbetçi santrforla yeniden anlaşma yapmayacağı kaydedildi. 

Sezon başında forvetler arasındaki rekabetin kızışması için Giresunspor’dan alternatif golcü olarak transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, kırmızı-lacivertli formayla ligde 22 maçta 2 gol atıp, 2 asist yaparken, kupada ise 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı.

Beklentilerin uzağında kalan Yasin, skor üretme anlamında takımına fazla katkı sağlayamadı.

İzmir temsilcisinde ön libero Berkay Samancı da sezonun bitmesiyle kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

 

Altınordu’da Yasin Ozan iyice gözden düştü

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