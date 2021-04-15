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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Altınordu’da tüm hesaplar Play-Off üzerine

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Altınordu’da tüm hesaplar Play-Off üzerine

Altınordu’da Eroğlu Play-Off’a inanıyor Mustafa

TFF 1’inci Lig’de son 2 maçında Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor’a yenilerek 52 puanda kalan ve bir basamak düşerek 6’ncı sıraya gerileyen Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sezon sonunda Play-Off’ta olacaklarına inandığını vurguladı. Adana Demirspor yenilgisiyle birlikte ilk 2 umutlarını tükettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Kazansaydık ilk 2 iddiamız sürecekti. Şimdiki hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi ilk 6’da yer almak. Her şey bizim elimizde. Akhisarspor deplasmanında kazanıp kötü gidişi düzeltmek ve moral bulmak istiyoruz" dedi. 



Daha önce 2 kez 1 puan, 2 kez de averajla ilk 6’nın dışında kaldıklarını hatırlatan teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Bu sezon Play-Off’ta olacağımızı söyleyebilirim. Ligde 7 takım Süper Lig için mücadele veriyor. Biz son 4 maçımızı kazandığımız takdirde ilk 6’da olacağız. İpler kendi elimizde" diye konuştu. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisü süren stoper Sinan, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli yine forma giyemeyecek. Adana Demirspor müsabakasında adale sakatlığı yaşayan sol bek Yusuf Can ile orta saha oyuncusu Recep’in durumları yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

 

Altınordu’da tüm hesaplar Play-Off üzerine

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