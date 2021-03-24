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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Altınordu’da Şeref Özcan tamamen iyileşti

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Altınordu’da Şeref Özcan tamamen iyileşti

Spor Toto 1’inci Lig’de son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayıp Süper Lig hedefine koşan Altınordu’da sağ kanat oyuncusu Şeref Özcan, milli maç nedeniyle lige verilen arada takıma döndü.

Ligde önceki hafta iç sahada 0-0 sona eren Yılport Samsunspor maçı öncesi antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan gurbetçi futbolcunun tamamen iyileşmesi teknik heyetin keyfini yerine getirdi.

Samsunspor ve İstanbulspor müsabakalarında forma giyemeyen Şeref’in gelecek hafta iç sahada oynanacak Eskişehirspor randevusunda sahada olması bekleniyor.

Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren stoper Sinan ve Yusuf Yalçın ise bireysel antrenmanları sürdürüyor.

Altyapısından yetişen 4 futbolcusu Ümit Milli Takımda görev alan İzmir temsilcisi idmanlarını eksik kadroyla sürdürüyor.

 

Altınordu’da Şeref Özcan tamamen iyileşti

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